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Китай отложил поставку электровозов в Беларусь

  • 23.06.2024, 17:55
Китай отложил поставку электровозов в Беларусь

Из-за риска попасть под санкции.

Китай отложил поставку 15 новых грузовых электровозов БКГ2 в Беларусь. Они должны были прибыть в нашу страну ещё в конце 2023 года. Новые сроки поставок — 2025-26 годы.

Как стало известно «Сообществу железнодорожников Беларуси», причина переноса поставок — боязнь китайцев попасть под санкции США и Евросоюза. Железнодорожники получили документы, которые свидетельствуют о таких опасениях со стороны китайского производителя поездов CRRC Datong Co., Ltd.

Дело в том, что почти всё высокотехнологичное оборудование китайского электровоза БКГ2 является импортным. В локомотиве есть шведские трансформаторы, канадские электродвигатели, французские распределительные устройства, немецкое тормозное оборудование. Если всё это запретят поставлять в Китай — там станет всё производство.

В данный момент китайцы рассматривают два варианта дальнейших действий. Первый — заменить все подсанкционные комплектующие китайскими. А второй вариант — импортозамещение на бумаге. То есть скрыть в документах использование импортных комплектующих.

Однако на китайском заводе признают, что произвести электровозы без западных комплектующих практически нереально. А если будет реализован второй вариант — то даже самый простой ремонт, который потребует замены западных деталей, будет сопряжён с серьёзными трудностями.

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