закрыть
23 июня 2024, воскресенье, 21:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

При нападении на церковь в Дербенте неизвестные убили священника

  • 23.06.2024, 20:01
  • 3,154
При нападении на церковь в Дербенте неизвестные убили священника

Также убит охранник церкви.

Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что в церкви в Дербенте при нападении неизвестных был убит священник, отец Николай. Также убит охранник церкви.

«По поступившей мне информации, отца Николая в керкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел», — написал он.

«[Другие] священники закрылись в церкви, ждут помощи», — добавил Хадулаев.

В Национальном антитеррористическом комитете подтвердили, что в результате атак в Дагестане погиб священник РПЦ.

За вечер в республике произошло два нападения — одно в Дербенте и одно в Махачкале. В Дербенте погибли, по официальным данным, погиб один силовик, еще один ранен. В Махачкале — один погибший шестеро раненых. Источник телеграм-канала «112» заявил о 23 пострадавших.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский