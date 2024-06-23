При нападении на церковь в Дербенте неизвестные убили священника 23.06.2024, 20:01

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Также убит охранник церкви.

Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что в церкви в Дербенте при нападении неизвестных был убит священник, отец Николай. Также убит охранник церкви.

«По поступившей мне информации, отца Николая в керкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел», — написал он.

«[Другие] священники закрылись в церкви, ждут помощи», — добавил Хадулаев.

В Национальном антитеррористическом комитете подтвердили, что в результате атак в Дагестане погиб священник РПЦ.

За вечер в республике произошло два нападения — одно в Дербенте и одно в Махачкале. В Дербенте погибли, по официальным данным, погиб один силовик, еще один ранен. В Махачкале — один погибший шестеро раненых. Источник телеграм-канала «112» заявил о 23 пострадавших.