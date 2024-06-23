закрыть
23 июня 2024, воскресенье, 21:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Дагестане ввели режим контртеррористической операции

  • 23.06.2024, 20:35
  • 1,294
В Дагестане ввели режим контртеррористической операции

Неизвестные обстреляли синагогу, церковь и пост ДПС.

На фоне нападений в Махачкале и Дербенте в Дагестане введен режим контртеррористической операции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

«В целях обеспечения безопасности граждан, пресечения преступлений террористической направленности и задержания лиц, причастных к вооруженному нападению, начальником Управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о проведении контртеррористической операции и введении правового режима КТО», — отметили в ведомстве.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский