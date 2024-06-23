В Дагестане ввели режим контртеррористической операции 23.06.2024, 20:35

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Неизвестные обстреляли синагогу, церковь и пост ДПС.

На фоне нападений в Махачкале и Дербенте в Дагестане введен режим контртеррористической операции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

«В целях обеспечения безопасности граждан, пресечения преступлений террористической направленности и задержания лиц, причастных к вооруженному нападению, начальником Управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о проведении контртеррористической операции и введении правового режима КТО», — отметили в ведомстве.