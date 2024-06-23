В центре Минска в клумбе вывелись утята 3 23.06.2024, 20:41

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Сегодня жители Минска, которые буквально всем сердцем переживали за крякву возле офиса Сбербанка на набережной, смогли увидеть вылупившихся утят.

Напомним, во дворе здания в одном из уличных вазонов кряква обустроила себе гнездо. Сотрудники банка быстро отреагировали на это и поддержали будущую мать, как могли: огородили место защитной лентой, приносили птице, которая сидела на яйцах, воду и еду. И даже имя подопечной дали – Копейка.