В Дагестане убиты шесть силовиков 23.06.2024, 20:52

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23 ранены.

В Дагестане убиты шесть силовиков, 12 ранены, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление МВД по республике.

В то же время «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что количество раненых полицейских — 23.

Как уточнял член Общественной палаты Дагестана и Общественной наблюдательной комиссии ОП России Шамиль Хадулаев, во время нападения боевиков на церковь в Махачкале погиб священник Николай Котельников.