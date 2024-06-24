Forbes: Российская бронетехника проигрывает американским Bradley 24.06.2024, 7:57

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Россияне все чаще используют старую технику.

За два года большой войны российская армия теряла 150 БТР и БМП в месяц. Однако в мае 2024-го цифра выросла до 288 единиц. И это только подтвержденные потери. Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что одной из причин является то, что многочисленные потери бронетехники заставляют россиян использовать более старые и менее защищенные модели, тогда как 47 отдельная механизированная бригада ВСУ использует мощные американские боевые машины пехоты Bradley.

M2 Bradley shows how it’s done.



📹: 47th Mechanized Brigade pic.twitter.com/sjviFSUXdt — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 2, 2024

«Мы постоянно стараемся демонстрировать видео работы наших экипажей в лучшем качестве, ведь важно не просто в очередной раз напоминать, что украинцы умеют эффективно воевать на любой иностранной технике, но и подтверждать это наглядно», - рассказали военные и обнародовали соответствующее видео.

На кадрах видно, как работает БМП по вражеской пехоте. Уже на обратном пути в машину попадает FPV-дрон. Экипаж даже этого не почувствовал и продолжил движение.

«Нет никакой причины, почему бы не отправить гораздо больше этих машин. Армия США больше не использует эту модель и их хранятся тысячи на армейских складах», - говорится в статье.