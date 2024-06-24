Макрон написал письмо французам 1 24.06.2024, 10:30

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Эмманюэль Макрон

Президент Франции призвал «не сдаваться и голосовать».

Президент Франции Эмманюэль Макрон за неделю до первого тура парламентских выборов написал согражданам письмо, в котором призвал их голосовать.

Об этом сообщает BFMTV.

В письме, опубликованном в нескольких региональных изданиях, он заявил, что роспуск парламента – «это единственное решение, которое может позволить нашей стране двигаться вперед и объединиться».

«Предстоящие выборы – это серьезный вотум доверия. Поэтому не бойтесь, не сдавайтесь. Голосуйте. Выбирайте уважение, амбиции и справедливость для нашей нации», – отметил Макрон.

По его словам, оппозиция готовилась к свержению правительства осенью, что «погрузило бы нашу страну в кризис» именно во время принятия бюджета. В то же время он признал, что управление страной требует коренных изменений.

Президент указал, что сейчас у французов есть предложения от ультраправых, левых и его блока «Вместе ради республики!», где предложение от своей силы он назвал «лучшим для нашей страны».

«Она защищает четкий выбор в отношении Израиля и Газы, а также в отношении Украины, и за последние семь лет построила более сильную армию, бюджет которой мы удвоим», – отметил Макрон.