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В ЕС запретили пропагандистские «РИА Новости», «Известия» и «Российскую газету»

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  • 24.06.2024, 14:08
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В ЕС запретили пропагандистские «РИА Новости», «Известия» и «Российскую газету»

В черном списке и портал Voice of Europe.

Совет Евросоюза утвердил ранее принятое решение о запрете доступа к трем российским СМИ. В черный список попали «РИА Новости», «Известия» и «Российская газета». Также на территории союза заблокируют базирующийся в Чехии портал Voice of Europe.

«Эти меры должны сохраняться до тех пор, пока не будет положен конец российской агрессии против Украины и пока Российская Федерация и связанные с ней средства массовой информации не прекратят вести пропаганду против союза и его государств-членов», — подчеркнули в Совете.

Решение о приостановке деятельности указанных медиа на территории ЕС было принято 17 мая. В обосновании говорилось, что эти СМИ «находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации и играют важную роль в продвижении и поддержке агрессивной войны против Украины, а также в дестабилизации обстановки в соседних странах».

При этом в ЕС отмечали, что новые ограничения не помешают этим медиа и их сотрудникам «осуществлять в ЕС деятельность, отличную от вещания, — например проводить исследования и брать интервью».

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