В Подмосковье мощный пожар охватил предприятие оборонной промышленности РФ 3 24.06.2024, 16:18

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Сотрудники оказались заблокированными на верхних этажах.

24 июня днем в научно-исследовательском институте «Платан», расположенном в подмосковном Фрязино, произошел серьезный пожар. В здании института, где производятся электронные компоненты для оборонной промышленности РФ, возникло возгорание.

Из здания института поднимается столб густого черного дыма. В результате инцидента сотрудники НИИ оказались отрезанными от путей эвакуации на верхних этажах. Сообщения о происшествии появились в российских Telegram-каналах.

Отмечается, что на территории института функционирует завод, занимающийся выпуском электронных компонентов и оборудования для связи. На данный момент экстренные службы работают на месте пожара, однако информация о его причинах и общей площади распространения огня пока не сообщается.

Известно также, что семь человек оказались заблокированы на седьмом этаже здания. Спасатели МЧС предпринимают попытки добраться до них для проведения эвакуации, в то время как заблокированные люди сигнализируют о своем положении, машут руками и просят помощи из окон.