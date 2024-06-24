Российские боевые вертолеты заметили в небе под Минском 4 24.06.2024, 16:28

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Что происходит?

В районе Заславского водохранилища белорусы зафиксировали пролет 8 вертолетов Воздушно-космических сил России и 11 вертолетов с 19 самолетами Военно-воздушных сил Беларуси.

В Министерстве обороны Беларуси заявили, что данное мероприятие является частью подготовки к воздушному параду, запланированному на 3 июля.

Генерал-майор Андрей Лукьянович, командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Беларуси, сообщил, что до этого момента тренировки проходили на территории авиабаз в Беларуси и на аэродромах ВКС России.

«Сегодня мы впервые проводим тренировку воздушного парада по параллельному маршруту и в полном составе», — отметил Лукьянович в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны.