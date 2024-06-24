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В Южную Корею прибыл авианосец США

  • 24.06.2024, 19:18
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В Южную Корею прибыл авианосец США

Для демонстрации силы.

Авианосец USS Theodore Roosevelt с ядерными боеголовками на борту пришвартовался в южнокорейском порту города Пусан перед трехсторонними учениями с Южной Кореей и Японией в водах близ Корейского полуострова. Как сообщает CNN, это часть соглашения, заключенного между союзниками на фоне договора между Россией и КНДР о «стратегическом партнерстве».

CNN отмечает, что присутствие авианосца в Пусане является не единственным действием США, направленным на демонстрацию силы и «железной» приверженности Вашингтона своему союзнику. Ранее в этом месяце американские бомбардировщики приняли участие в учениях с боевыми стрельбами на полуострове. Они впервые за семь лет сбросили боевые боеприпасы.

Напомним, северокорейский диктатор Ким Чен Ын и его российский коллега Владимир Путин 19 июня заключили договор о «стратегическом партнерстве». Им предусматривается оказание всей необходимой помощи в случае агрессии против одного из участников. Глава Кремля также не исключил сотрудничество Москвы и Пхеньяна в военно-технической сфере.

Ранее США, Япония и Южная Корея отреагировали на договор России и КНДР. Союзники выразили свое осуждение сотрудничеством между диктаторами и призвали Пхеньян вернуться за стол переговоров.

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