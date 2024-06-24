Лукашенко назначил нового главу управления теробороны 4 24.06.2024, 19:22

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На пост назначен полковник Андрей Кравченко.

Александр Лукашенко 24 июня произвел кадровые перестановки в Вооруженных силах, сообщает пресс-служба диктатора.

Полковник Дмитрий Стрешинский назначен начальником главной военной инспекции Вооруженных сил. Он освобожден от должности начальника управления территориальной обороны — заместителя начальника Генерального штаба.

На этот пост назначен полковник Андрей Кравченко, который ранее занимал должность первого заместителя начальника главного оперативного управления Генерального штаба.