Лукашенко назначил нового главу управления теробороны

Лукашенко назначил нового главу управления теробороны4
- 24.06.2024, 19:22
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На пост назначен полковник Андрей Кравченко.
Александр Лукашенко 24 июня произвел кадровые перестановки в Вооруженных силах, сообщает пресс-служба диктатора.
Полковник Дмитрий Стрешинский назначен начальником главной военной инспекции Вооруженных сил. Он освобожден от должности начальника управления территориальной обороны — заместителя начальника Генерального штаба.
На этот пост назначен полковник Андрей Кравченко, который ранее занимал должность первого заместителя начальника главного оперативного управления Генерального штаба.