Бойцы 3-й ОШБр уничтожили в мае 180 оккупантов на Харьковщине 24.06.2024, 19:49

Это только подтвержденные потери оккупантов.

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады обнародовали видео, подтверждающее уничтожение 180 российских захватчиков на Харьковщине в мае.

Отмечается, что это вторая часть видео, которую обнародует бригада за май, передает Цензор.НЕТ.

«От некоторых из них остались только кости. Другие продолжают гнить на украинской Слобожанской земле», - отметили бойцы.

20 июня защитники 3-й отдельной штурмовой бригады опубликовали видеоподтверждение уничтожения 250 оккупантов на Харьковщине.