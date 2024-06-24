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Бойцы 3-й ОШБр уничтожили в мае 180 оккупантов на Харьковщине

  • 24.06.2024, 19:49
Бойцы 3-й ОШБр уничтожили в мае 180 оккупантов на Харьковщине

Это только подтвержденные потери оккупантов.

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады обнародовали видео, подтверждающее уничтожение 180 российских захватчиков на Харьковщине в мае.

Отмечается, что это вторая часть видео, которую обнародует бригада за май, передает Цензор.НЕТ.

«От некоторых из них остались только кости. Другие продолжают гнить на украинской Слобожанской земле», - отметили бойцы.

20 июня защитники 3-й отдельной штурмовой бригады опубликовали видеоподтверждение уничтожения 250 оккупантов на Харьковщине.

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