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Лукашенко предложил отправлять раненных в Украине российских оккупантов на реабилитацию в Беларусь

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  • 24.06.2024, 21:54
Лукашенко предложил отправлять раненных в Украине российских оккупантов на реабилитацию в Беларусь

Диктатор такое предложение сделал губернатору Ленинградской области РФ.

Александр Лукашенко предложил отправлять российских военных, получивших травмы или инвалидность в Украине, на реабилитацию в Беларусь. Об этом рассказал губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко, передает БелТА.

В ходе встречи Лукашенко и Дрозденко в Минске зашла речь «об использовании потенциала белорусских курортов не только для жителей Ленинградской области, но и для тех, кому необходимо проходить реабилитацию, связанную с получением инвалидности или травмами» на войне в Украине, сообщил российский губернатор.

— Александр Григорьевич высказал предложение: давайте посмотрим на наши возможности, готовы здесь оказать помощь и поддержку, — заявил Дрозденко.

По его словам, уже сейчас Беларусь посещают семьи с детьми из Ленинградской области, чьи мужья и отцы участвуют в боевых действиях в Украине. Эти визиты происходят по договоренности общественных организаций и при поддержке Министерства внутренних дел Беларуси.

— Они (семьи россиян. — Прим. ред.) были в Минске, в Бресте, сегодня в Хатыни, завтра уезжают. Отзывы очень позитивные. Они говорят: «Мы как будто приехали к своим родственникам. Настолько нас тепло встречают», — утверждает Дрозденко.

Он не уточнил, сколько российских военных могут прибыть на реабилитацию в Беларусь. Число раненных на войне россиян вообще ни разу не называлось официально.

Напомним, Генштаб ВСУ, по данным на 24 июня, оценивает общие потери российской стороны (убитыми и ранеными) в 535 660 человек.

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