Джулиан Ассанж пошел на сделку с США и вышел на свободу 25.06.2024, 8:06

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Основатель WikiLeaks признал себя виновным.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж согласился признать себя виновным по обвинению в тяжком преступлении, связанном с его предполагаемой ролью в одной из крупнейших утечек секретных материалов из американского правительства.

Об этом сообщает CNN.

Ассанж согласился признать себя виновным в рамках сделки с Министерством юстиции, которая позволит ему избежать тюремного заключения в США.

По условиям нового соглашения, прокуроры Министерства юстиции будут добиваться вынесения приговора сроком на 62 месяца, что равно количеству времени, которое Ассанж провел в тюрьме строгого режима в Лондоне, пока он боролся за экстрадицию в США. Сделка о признании вины будет зачтена в срок отбывания наказания, что позволит Ассанжу немедленно вернуться в Австралию, свою родную страну.

Сделка о признании вины еще должна быть одобрена федеральным судьей, но по состоянию на утро понедельника Ассанж был освобожден из британской тюрьмы, сообщает WikiLeaks.

«Джулиан Ассанж свободен. Он покинул тюрьму строгого режима Белмарш утром 24 июня, проведя в ней 1901 день. Высокий суд Лондона освободил его под залог, и днем он был отпущен в аэропорт Станстед, где сел на самолет и улетел из Великобритании», — говорится в заявлении WikiLeaks.