В небе Монтаны заметили НЛО в форме цилиндра 25.06.2024, 9:59

1,968

Ученые заинтригованы его появлением.

Люди по всему миру десятилетиями сообщали о наблюдении НЛО, которые теперь принято называть неопознанными воздушными явлениями (UAP), цилиндрической формы. Однако теперь в руки исследователей впервые попало видео, на котором видно, как в звездном небе скользит странный объект классической формы «сигары», пишет Daily Mail (перевод «Фокус»).

Видео было заснято жителем Монтаны, который заметил объект в небе ранее в июне 2024 года. Мужчина отмечает, что ему не были слышны звуки работающего двигателя или какие-либо другие звуки, а сам объект приобрел более четкую форму лишь при помощи камеры ночного видения, созданной военным подрядчиком SiOnyx, который также производит потребительские модели.

По словам советника технологического стартапа Enigma Labs, чья база данных НЛО получила видео от очевидца, Алехандро Рохаса, в последнее время они с коллегами получают все больше подобных видео. Однако в этом ролике действительно было нечто любопытное, в отличие от большинства других видеозаписей.

Отметим, что неопознанными воздушными явлениями, по сути, может оказаться что угодно: от переносимых по воздуху газов, нагретых до плазмы, как северное сияние, до отражений от кристаллов льда в облаке и до более экзотических случаев реального наблюдения твердых и прочных объектов. По словам Рохаса, они с коллегами приняли решение опубликовать видео, чтобы эксперты по всему миру помогли им разобраться с тем, что на нем изображено.

Рохас также отметил, что в некоторых случаях подобные видео действительно демонстрируют «настоящую загадку» и демонстрируют то, почему Пентагон и NASA столь серьезно относятся к UAP.

Эксперты признают, что загадочный цилиндрический объект в небе, на самом деле, может оказаться чередой спутников Starlink, а целостность структуры, вероятно, можно объяснить с помощью дефектов потребительской модели камеры ночного видения SiOnyx. Ранее некоторые пользователи уже отмечали, если в кадре есть одновременно хорошо освещенная и более темная область, либо освещенная область будет засвечена, либо темная область будет слишком темной, чтобы ее можно было ясно разглядеть.

В результате проблема со столь «раздутым» контрастом может привести к тому, что череда светящихся спутников, отражающих солнечный свет, действительно будет выглядеть как целостный цилиндрический твердый объект.

В то же время исследователям неизвестно, какой именно прибор ночного видения использовал свидетель, анонимно сообщивший о наблюдении UAP. Однако представители стартапа надеются, что публикация видео и сотрудничество исследователей по всему миру позволит пролить свет на появление этого загадочного объекта. В то же время, стоит отметить, что в течение десятилетий UAP в классической форме сигары оставались неизменной категорией в свидетельствах очевидцев.

Например, еще в 1977 году 15 детей в валлийской деревне Брод-Хейвен сообщили учителям, что видели сигарообразный объект в поле за школой. Утверждалось, что объект якобы завис над крохотной деревушкой, а затем удалился в неизвестном направлении.