закрыть
25 июня 2024, вторник, 10:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Грохот и взрывы в Белгороде: россияне жалуются на массированную атаку дронов

  • 25.06.2024, 10:07
  • 1,050
Грохот и взрывы в Белгороде: россияне жалуются на массированную атаку дронов
иллюстративное фото

Их якобы было 29.

Об атаке беспилотных летательных аппаратов на Белгородскую область РФ заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БпЛА. По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставила в городскую больницу №2», — написал Гладков в соцсетях.

Кроме того, по его словам, в городе выбиты окна в 4 квартирах 4 многоквартирных домов. В одном частном доме повреждена кровля и фасад. Также повреждены фасады 2 коммерческих объектов, посечены 4 автомобиля и повреждена линия газоснабжения.

В Белгородском районе в поселке Северный в 3 квартирах многоквартирного дома выбиты окна. Он также заявил, что пожилая женщина скончалась в результате прямого попадания в дом в селе Беловское в Белгородском районе.

В Минобороны РФ утром 25 июня сообщило, что силы ПВО сбили ночью 29 украинских беспилотников над Белгородской областью и еще один над Воронежской, пишут российские Telegram-каналы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский