Грохот и взрывы в Белгороде: россияне жалуются на массированную атаку дронов 25.06.2024, 10:07

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иллюстративное фото

Их якобы было 29.

Об атаке беспилотных летательных аппаратов на Белгородскую область РФ заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БпЛА. По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставила в городскую больницу №2», — написал Гладков в соцсетях.

Кроме того, по его словам, в городе выбиты окна в 4 квартирах 4 многоквартирных домов. В одном частном доме повреждена кровля и фасад. Также повреждены фасады 2 коммерческих объектов, посечены 4 автомобиля и повреждена линия газоснабжения.

В Белгородском районе в поселке Северный в 3 квартирах многоквартирного дома выбиты окна. Он также заявил, что пожилая женщина скончалась в результате прямого попадания в дом в селе Беловское в Белгородском районе.

В Минобороны РФ утром 25 июня сообщило, что силы ПВО сбили ночью 29 украинских беспилотников над Белгородской областью и еще один над Воронежской, пишут российские Telegram-каналы.

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