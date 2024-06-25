Британская принцесса Анна частично потеряла память 2 25.06.2024, 10:33

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принцесса Анна

После инцидента с лошадью.

Королевская принцесса Анна, сестра британского короля Карла III, частично потеряла память после того, как получила травму головы в результате инцидента с лошадью в своем поместье в Глостершире в воскресенье вечером, сообщает The Independent.

Предположительно, травму принцессе нанесла одна из ее любимых лошадей. В поместье были отправлены службы экстренной помощи, и после оказания медицинской помощи на месте 73-летнюю представительницу королевской семьи доставили в больницу для проведения анализов, лечения и наблюдения.

В сообщении дворца говорится, что у нее диагностировали легкие травмы и сотрясение мозга.

В результате инцидента Анна частично потеряла память. Она не может вспомнить, что произошло. Врачи полагают, что это расстройство временное.

Королю Великобритании доложили о состоянии здоровья его младшей сестры.

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