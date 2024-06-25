Reuters: У Трампа есть новый «мирный план»7
- 25.06.2024, 11:05
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В чем он заключается.
Два ключевых советника кандидата в президенты США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России против Украины, который предусматривает, что Киев получит больше американского оружия, только если начнет мирные переговоры с Москвой.
Об этом сообщил один из советников Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант в отставке Кейт Келлог в интервью Reuters.
В то же время, согласно плану, США предупредят Россию, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины.
Согласно плану, разработанному Келлоггом и Фредом Фляйцем, которые занимали должности руководителей аппарата Совета национальной безопасности Трампа во время его президентства в 2017—2021 годах, во время мирных переговоров предполагалось прекращение огня на текущих линиях соприкосновения.
Они представили свою стратегию Трампу, и бывший президент положительно отреагировал на нее.
«Я не утверждаю, что он согласился с ней или согласился с каждым словом, но мы были рады получить обратную связь», — сказал Фляйц.
В то же время представитель Трампа Стивен Чунг заявил, что официальными следует считать только заявления, сделанные самим Трампом или уполномоченными членами его предвыборной кампании.
План является наиболее детальной стратегией, разработанной соратниками Трампа, и ознаменовал бы кардинальное изменение позиции США в отношении войны. В то же время он имеет риск столкнуться с оппозицией со стороны европейских союзников США и внутри Республиканской партии.
Отмечается, что основные элементы плана были изложены в общедоступной исследовательской работе, опубликованной Институтом политики Америка превыше всего, дружественном к Трампу аналитическом центре, где Келлогг и Фляйц занимают руководящие должности.
Келлог заявил, что в случае победы Трампа на выборах будет крайне важно быстро посадить Россию и Украину за стол переговоров.
«Мы говорим украинцам: «Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится», а Путину: «Вы должны сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя», — сказал он.
Согласно исследовательской работе, Москву также можно было бы заставить сесть за стол переговоров, отложив на длительное время обещание о вступлении Украины в НАТО.
Фляйц сказал, что Украине не нужно формально уступать территорию России согласно их плану. Однако, по его словам, Украина вряд ли сможет восстановить эффективный контроль над всей своей территорией в ближайшей перспективе.
«Наше беспокойство вызывает то, что эта война превратилась в войну на истощение, которая убьет целое поколение молодых людей», — сказал он.
По словам Келлога и Фляйца, длительный мир в Украине потребует дополнительных гарантий безопасности для Украины. Фляйц добавил, что «вооружение Украины до зубов», вероятно, будет ключевым элементом этого.
Несколько аналитиков выразили беспокойство, что план Келлога и Фляйца может дать Москве преимущество в переговорах.
«То, что описывает Келлог, — это процесс, направленный на то, чтобы Украина отказалась от всей территории, которую сейчас оккупирует Россия», — сказал Дэниел Фрид, бывший помощник госсекретаря, который работал над российской политикой.