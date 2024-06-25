Недостроенный корпус инфекционной больницы в Гомеле сравняют с землей 3 25.06.2024, 11:25

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Еще год назад говорили о «перепрофилировании».

В Гомеле ищут исполнителя масштабных работ: сноса законсервированного корпуса областной инфекционной больницы площадью более 13 тысяч квадратных метров. На месте недостроенного здания на ул. Федюнинского хотят устроить автостоянку.

Об этом «Флагшток» узнал из опубликованной госзакупки. Больница объявила тендер на выбор инженерной организации по «Возведению парковки со сносом объекта сверхнормативного незавершенного строительства» административно-лабораторного корпуса. Учреждение просит предоставить сведения о возможности выполнения таких работ, а также информацию о ценах.

В документации тендера смета уже рассчитана — демонтаж здания с устройством автостоянки может обойтись почти в 2 миллиона рублей. При том, что на строительство корпуса, который начали возводить 30 лет назад, в 1994 году, было затрачено более 10 млн руб. — две трети от необходимой суммы. Однако степень готовности объекта при этом — всего 15%.

Источником финансирования запланированных работ, которые должны начаться уже в июле 2024 года и завершиться в апреле 2025 года, обозначен областной бюджет.

Буквально год назад проблему простаивающего корпуса «инфекционки» подымали гомельчане. Тогда первый заместитель председателя горисполкома Александр Германов заявлял, что «по результатам сбора и анализа информации разрабатывается алгоритм работы» и в отношении замороженного объекта «предусмотрены мероприятия по перепрофилированию здания с завершением строительства к 2025-му году».

Сейчас оказалось, что под «перепрофилированием» подразумевали снос и устройство парковки площадью 3 200 кв. метров. Особых проблем с парковкой у «инфекционки» не было и ранее, вокруг больницы — пустырь, рядом нет домов и других зданий. Ситуация выглядит так, что огромной парковкой просто хотят закрыть пустую площадку, которая появится после сноса корпуса.

Напомним, в прошлом году в Гомеле начали сносить другой долгострой — недостроенный корпус областной клинической больницы на ул. Братьев Лизюковых.

На месте бетонного каркаса диагностического корпуса областной больницы на улице Лизюковых должна появиться парковка.

В 2024 году планируется снос запущенного довоенного здания поликлиники на ул. Котовского.