Forbes: Украина стремится уничтожить космическую базу РФ в Крыму 25.06.2024, 11:31

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Это сложная мишень.

На днях ВСУ нанесли удар по российскому центру космической связи в Крыму, и это не первая попытка Украины уничтожить этот объект. В Forbes проанализировали, чем он так важен.

Как пишет издание, объект НИП-16 был построен в Евпатории в рамках советской космической программы. Он был разработан для связи с лунными и марсианскими зондами в 1960-70-х годах, но также может поддерживать связь с современными спутниками-шпионами «Лотос-С» и навигационными спутниками ГЛОНАСС, которые являются аналогом американских спутников GPS.

Именно поэтому Украина пытается уничтожить этот объект, пишет Forbes, отмечая, что «дважды с декабря украинские войска обстреливали бесценную космическую базу ракетами».

Этот объект несомненно является важным с научной точки зрения, и влияние ущерба, нанесенного его сложным научным приборам, трудно переоценить. Однако отмечает Forbes, НИП-16 также является законной военной целью, так как его передатчики могут посылать сигналы на спутники наблюдения, связи и навигации, включая космические аппараты «Лиана» и ГЛОНАСС, и принимать их от них.

«Спутники ГЛОНАСС помогают наводить самые мощные российские авиационные боеприпасы - глиссадные бомбы КАБ. Спутники «Лотос-С», входящие в состав разведывательной системы «Лиана», обнаруживают электромагнитные излучения военных целей, например, морских судов, и определяют их местоположение. Возможно, спутники «Лиана» прослушивали сигналы от украинских беспилотных катеров со взрывчаткой, которые вытесняют российский флот из западной части Черного моря», - пишет издание.

В то же время Forbes отмечает, что НИП-16 - сложная мишень.

«Его радиотарелки, генераторы и средства управления разбросаны по двум большим кампусам. Наиболее заметное оборудование - старые тарелки - имеет прочную конструкцию. По словам российского историка космонавтики Анатолия Зака, строители НИП-16 собирали аппаратуру из старых железнодорожных мостов, корпусов списанных подводных лодок и вращающегося механизма со списанного линкора», - говорится в статье.

Таким образом, Украине может понадобиться еще много ударов, чтобы нанести серьезный ущерб объекту, не говоря уже об уничтожении базы. Кроме того, добавляют в Forbes, уничтожение НИП-16 не устранит способность России поддерживать связь со своими спутниками, а лишь ограничит ее, поскольку у русских есть и другие космические базы, в то же время ни одна из них не находится так близко к линии фронта в Украине.