ЕС официально начал переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой 25.06.2024, 12:00

Брюссель приступил к подготовке специальной межправительственной конференции.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз официально начал переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой.

«Поздравляем Молдову и Украину с началом переговоров о вступлении. Это очень хорошая новость для народа Украины, Молдовы и всего Европейского Союза. Путь впереди будет сложным, но полным возможностей», — заявила она в X (Twitter).

21 июня Совет Европейского Союза официально утвердил переговорные рамки о вступлении Украины и Молдовы. Уж сегодня ЕС приступит к подготовке к межправительственным конференциям с этими странами.

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