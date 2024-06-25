закрыть
25 июня 2024, вторник, 13:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЕС официально начал переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой

  • 25.06.2024, 12:00
ЕС официально начал переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой

Брюссель приступил к подготовке специальной межправительственной конференции.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз официально начал переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой.

«Поздравляем Молдову и Украину с началом переговоров о вступлении. Это очень хорошая новость для народа Украины, Молдовы и всего Европейского Союза. Путь впереди будет сложным, но полным возможностей», — заявила она в X (Twitter).

21 июня Совет Европейского Союза официально утвердил переговорные рамки о вступлении Украины и Молдовы. Уж сегодня ЕС приступит к подготовке к межправительственным конференциям с этими странами.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский