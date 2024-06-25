ЕС официально начал переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой
- 25.06.2024, 12:00
Брюссель приступил к подготовке специальной межправительственной конференции.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз официально начал переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой.
«Поздравляем Молдову и Украину с началом переговоров о вступлении. Это очень хорошая новость для народа Украины, Молдовы и всего Европейского Союза. Путь впереди будет сложным, но полным возможностей», — заявила она в X (Twitter).
21 июня Совет Европейского Союза официально утвердил переговорные рамки о вступлении Украины и Молдовы. Уж сегодня ЕС приступит к подготовке к межправительственным конференциям с этими странами.