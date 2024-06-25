Fiat возродит знаменитую семейную модель в новом формате 25.06.2024, 12:33

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Новый Fiat Multipla будет кроссовером.

Fiat Multipla вернется на рынок. Семейную модель презентуют в 2025 или 2026 году. Об этом сообщает итальянский сайт Club Alfa.

Новый Fiat Multipla будет не минивэном, а кроссовером. Он станет итальянским аналогом новых Citroen C3 Aircross и Opel Frontera, ведь будет использовать их платформу. Рабочее название модели — Giga Panda.

Дизайн кроссовера будет выдержан в духе нового Fiat Grande Panda и прототипа Concept SUV. Это значит, что во внешнем виде будут преобладать рубленые линии, а оптика будет пиксельной.

Как и собратья, новый Fiat Multipla будет достигать около 4,4 м в длину. Модель предложат в версиях на 5 и 7 мест.

Силовые установки также позаимствуют у Citroen C3 Aircross и Opel Frontera. Это значит, что модель будет доступна с 1,2-литровым 100-сильным бензиновым турбодвигателем (с «мягкой» гибридной установкой или без нее), а также с электромотором на 113 л. с. Электромобиль предложат в версиях с запасом хода 300 и 400 км.

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