Лукашенко встретился с послом Китая 8 25.06.2024, 12:44

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На фоне ультиматума Польши.

Лукашенко провел встречу с секретарем партийного комитета Пекинского университета Хао Пином, представителями других китайских университетов и послом КНР в Беларуси Се Сяоюном.

БелТА пишет, что говорили они об образовании. Однако встреча проходит на фоне визита в КНР президента Польши Анджея Дуды. Вчера, 24 июня, он заявил, что уведомил главу Китая Си Цзиньпина о возможном закрытии польской границы с Беларусью. Причина — гибридные атаки режима Лукашенко.