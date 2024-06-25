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Лукашенко встретился с послом Китая

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  • 25.06.2024, 12:44
  • 4,390
Лукашенко встретился с послом Китая

На фоне ультиматума Польши.

Лукашенко провел встречу с секретарем партийного комитета Пекинского университета Хао Пином, представителями других китайских университетов и послом КНР в Беларуси Се Сяоюном.

БелТА пишет, что говорили они об образовании. Однако встреча проходит на фоне визита в КНР президента Польши Анджея Дуды. Вчера, 24 июня, он заявил, что уведомил главу Китая Си Цзиньпина о возможном закрытии польской границы с Беларусью. Причина — гибридные атаки режима Лукашенко.

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