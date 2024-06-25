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Топ-10 самых продаваемых смартфонов в Европе

  • 25.06.2024, 13:25
Топ-10 самых продаваемых смартфонов в Европе

В список попал не только iPhone.

Аналитики исследовательской компании Canalys составили рейтинг самых продаваемых смартфонов в Европе по состоянию на первый квартал 2024 года. Данные сравнили с аналогичным кварталом прошлого года.

Samsung остается ведущим игроком на рынке, сохраняя свои позиции с пятью самыми продаваемыми моделями. iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro от Apple по-прежнему являются самыми востребованными смартфонами, но присутствие корейского бренда остается непоколебимым.

Традиционно, среди европейских пользователей доминирует серия «A» от Samsung, известная своей конкурентоспособной ценой и характеристиками среднего класса. Однако, как отмечают в Canalys, это первый случай, когда Galaxy S24 Ultra, устройство премиум-класса с передовыми функциями и высокой ценой, заняла первое место.

Разбавил этот лидерский тандем бренд Redmi со своими смартфонами Redmi 13C и Redmi Note 13, расположившись на 6 и 9 месте по востребованности у европейских покупателей соответственно.

В первом квартале 2023 года самыми продаваемым смартфонами были iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max, Samsung Galaxy A54 5G и Galaxy A53 5G. В отчете отмечается растущая тенденция к использованию устройств премиум-класса – это те, на которые выставлена цена выше 800 долларов.

Если в планах Apple ничего не изменится, серия iPhone 16 будет представлена в сентябре.

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