ВСУ ликвидировали целый ряд российских офицеров

ВСУ ликвидировали целый ряд российских офицеров1
- 25.06.2024, 13:30
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От полковников до лейтенантов.
Потери РФ на 25 июня 2024 года среди офицерского состава серьезно увеличились, в частности, ликвидированы два полковника противника — Алексей Ляпин (кличка «Звезда») и Владимир Ненастьев, который командовал батальоном «Барс-14».
Ликвидированы также подполковник Григорий Прасько и три лейтенанта — Михаил Жаров, Вячеслав Санников и Салим Сунгуров, сообщил украинский офицер Анатолий Штефан, известный под позывным «Штирлиц», в своем Telegram-канале.