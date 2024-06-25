МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова9
- 25.06.2024, 14:03
- 6,700
Еще двух военных преступников ждет Гаага.
Вторая Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.
Как говорится в заявлении суда, ордера выданы по предполагаемым международным преступлениям, совершенным в Украине как минимум с 10 октября 2022 года до по крайней мере 9 марта 2023 года.
По версии суда, Шойгу и Герасимов несут ответственность за несколько военных преступлений: нанесении ударов по гражданским объектам, причинение чрезмерного случайного вреда гражданскому населению, отдачу приказа о совершении преступлений и неспособность осуществлять надлежащий контроль над силами, находящимися под их командованием.
Как сообщал сайт Charter97.org, МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой 17 марта 2023 года. Суд постановил, что они несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей).