МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова 9 25.06.2024, 14:03

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Еще двух военных преступников ждет Гаага.

Вторая Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Как говорится в заявлении суда, ордера выданы по предполагаемым международным преступлениям, совершенным в Украине как минимум с 10 октября 2022 года до по крайней мере 9 марта 2023 года.

По версии суда, Шойгу и Герасимов несут ответственность за несколько военных преступлений: нанесении ударов по гражданским объектам, причинение чрезмерного случайного вреда гражданскому населению, отдачу приказа о совершении преступлений и неспособность осуществлять надлежащий контроль над силами, находящимися под их командованием.

Как сообщал сайт Charter97.org, МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой 17 марта 2023 года. Суд постановил, что они несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей).

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