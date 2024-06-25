Ученые: Секретный ингредиент поможет снизить уровень глюкозы и холестерина 25.06.2024, 14:35

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Он найдется на каждой кухне.

У здоровых людей метаболизм глюкозы и липидов точно регулируется, однако нарушение этого обмена могут привести к ряду хронических заболеваний, в том числе атеросклерозу, диабету и жировой болезни печени, пишет Science Alert (перевод - «Фокус»).

Глюкоза и липиды являются ключевыми питательными веществами для организма и обеспечивают энергию и основу самых разнообразных строительных блоков. Однако современные диеты часто могут привести к хорошим результатам, увеличивая при этом риск проблем со здоровьем. Также на метаболизм глюкозы и липидов может влиять ряд других факторов, таких как:

- употребление алкоголя;

- физические упражнения и другое.

В новом исследовании команда из Юго-Восточного университета и Университета Сизан Миньцзу в Китае проанализировала 22 предыдущих исследований, включающих 29 рандомизированных контролируемых исследований. Ученые обнаружили, что потребление чеснока действительно связано с более низким уровнем глюкозы и некоторых типов молекул жира. Причем не столь важно в какой форме вы добавите чеснок в свой рацион: свежий, сухой или настоянный в масле. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients.

Отметим, что чеснок уже давно ассоциируется с хорошим здоровьем, а в отдельных исследованиях ученые также связали его с регуляцией липидов и уровня глюкозы. В новой работе ученые проанализировали прошлые работы коллег и подтвердили, что воздействие чеснока на здоровье человека все еще остается положительным.

Результаты показывают, что у тех, кто включил чеснок в свой организм, наблюдается:

- более низкий уровень глюкозы;

- большее количество «хорошего» холестерина в форме липопротеинов высокой плотности;

- меньшее количество «плохого» холестерина;

- более низкий уровень холестерина в целом.

В то же время ученые признают, что сегодня у нас все еще недостаточно данных, чтобы доказать прямую причину и следствие, что достаточно лишь потреблять большее количество чеснока, чтобы снизить риск сердечных заболеваний. Однако ассоциация убедительно предполагает, что этот продукт действительно может быть эффективным способом снизить уровень глюкозы и липидов в крови.

Авторы исследования отмечают, что потребуются дополнительные узконаправленные исследования, чтобы прояснить причинно-следственную связь. Впрочем, уже сейчас ученые полагают, что это связано с тем, что различные активные ингредиенты чеснока помогают разными способами. В том числе считается, что чеснок уменьшает окислительный стресс — тип износа клеток, способный привести к различным сердечно-сосудистым заболеваниям.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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