закрыть
25 июня 2024, вторник, 15:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЕС продлил временную защиту для украинцев до 2026 года

  • 25.06.2024, 14:59
ЕС продлил временную защиту для украинцев до 2026 года

На территории Евросоюза находятся 4,2 миллиона украинцев, спасающихся от войны.

Совет Евросоюза продлил срок временной защиты для беженцев из Украины до марта 2026 года, сообщается в пресс-релизе, опубликованном во вторник, 25 июня, на официальном сайте Совета ЕС.

«День за днем Россия терроризирует украинский народ бомбардировками. Это небезопасные обстоятельства. Те, кто бежал от российской агрессии, могут и дальше рассчитывать на нашу солидарность», - заявила Николь де Мур, государственный секретарь по вопросам убежища и миграции Бельгии, страны-председателя Совета Евросоюза.

С инициативой о продлении временной защиты для украинцев в ЕС 11 июня выступила Европейская комиссия, назвав данный шаг «необходимым и целесообразным ответом на сложившуюся ситуацию». По данным Еврокомиссии, на данный момент на территории Евросоюза находятся 4,2 млн украинцев, спасающихся от войны.

Временная защита ЕС для беженцев из Украины

Директива о временной защите для беженцев из Украины вступила в силу в ЕС через несколько дней после российского вторжения в эту страну. Ее цель - не допустить перегрузки национальных систем предоставления убежища при массовом притоке беженцев в государства Евросоюза.

Фактически люди, бегущие от войны, получают вид на жительство быстро и без бюрократических процедур. Получив резидентство, они могут претендовать на медицинскую и социальную помощь, свободный доступ к образованию и рынку труда на всей территории ЕС.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский