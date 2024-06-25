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Первая компания ЕС отказалась от российского СПГ после введения санкций

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  • 25.06.2024, 18:12
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Первая компания ЕС отказалась от российского СПГ после введения санкций

Закупку газа прекратила финская компания.

Едва только Евросоюз одобрил 14-й пакет санкций против России, впервые включающий меры против СПГ, как последовали отказы от его импорта. Финская компания Gasum сообщила, что больше не будет закупать сжиженный природный газ у проекта «Новатэка».

Новый запрет, который вступит в силу 26 июля, включает «покупку или импорт сжиженного природного газа из России через терминалы Евросоюза, не подключенные к газовой сети ЕС», говорится в сообщении Gasum. Поэтому через месяц она прекратит сотрудничество с российскими контрагентами:

«Санкции, принятые ЕС, не позволяют Gasum расторгнуть соглашение с «Газпром экспортом», но являются форс-мажорным обстоятельством, препятствующим закупке или импорту российского СПГ в автономные терминалы. Gasum соблюдает все санкции, введенные ЕС, и с 26 июля не будет закупать и импортировать российский СПГ».

Сжиженный газ финской компании продает «Криогаз-Высоцк», совместное предприятие «Новатэка» и Газпромбанка, поставками по агентскому соглашению занимается «Газпром экспорт». Мощность проекта составляет 660 тысяч тонн в год.

В 2022 году Финляндия импортировала из Высоцка 195 тысяч тонн СПГ. Кроме того, топливо там закупали шведские и бельгийские компании. Спрос был достаточно высоким, так что в 2022 г. «Криогаз-Высоцк» даже произвел 707 тысяч тонн.

Правда, зимой 2022-2023 гг. Gasum сокращала вывоз, сообщал «Коммерсант», а с конца апреля по середину июня вообще не забирала грузы. Объемы и сроки контракта между Gasum и «Криогаз-Высоцком» неизвестны, но весной 2023 г. финская компания сообщала, что обязательства по нему будут действовать «еще долгие годы».

В рамках нового пакета санкций ЕС запретил услуги, связанные с транспортировкой российского СПГ через европейские порты в третьи страны. Это касается его перевалки с судна на судно или на берег и любых операций по перегрузке. В ЕС считают, что такие ограничения позволят сократить доходы России от продажи и транспортировки СПГ.

Новые меры также запрещают инвестиции и передачу технологий для строящихся СПГ-проектов, таких как «Арктик СПГ – 2» и «Мурманск СПГ».

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