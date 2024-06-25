закрыть
25 июня 2024, вторник, 19:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На АЭС в Болгарии произошла утечка радиоактивной воды

3
  • 25.06.2024, 18:43
  • 1,452
На АЭС в Болгарии произошла утечка радиоактивной воды

«Козлодуй» — единственная атомная электростанция в Болгарии.

В герметичном помещении шестого блока АЭС «Козлодуй» в Болгарии произошла утечка радиоактивной воды, заявил исполнительный директор атомной станции Валентин Николов, передает BTV.

«Все уже убрано, опасности нет ни для людей на станции, ни для окружающей среды. Речь идет о человеческой ошибке», — сказал он и заверил, что виновника отстранили от работы.

Вода попала на теплоизоляцию, подобные происшествия не требуют уведомлений в адрес болгарского Агентства ядерного контроля, однако ведомству все равно направили отчет, продолжил Николов. По его словам, это не первая подобная авария, но пока люди не переживали и в этом не было необходимости.

«Завод работает на 100%, работает отлично. В настоящее время действуют две системы — российская и американская. Оба дают все данные, что это нормально», — подчеркнул Николов.

Он опроверг оценку утечки, представленной физиком-атомщиком, профессором Георгием Кашиевым, который накануне заявил, что вытекло 30 кубометров радиоактивной воды, очистка будет трудной. Он выразил недоумение, как было допущено такое происшествие, и хотя риска для окружающей среды и населения нет, существует опасность для работников АЭС.

«Козлодуй» — единственная атомная электростанция в Болгарии и крупнейший производитель электроэнергии в стране, который обеспечивает свыше трети болгарского производства электроэнергии в год.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский