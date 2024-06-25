Крупнейший авиаперевозчик Европы вводит экологический сбор
- 25.06.2024, 19:24
Может достигать 72 евро.
Авиакомпании группы Lufthansa – крупнейшего авиаперевозчика в Европе – с 2025 года будут включать доплату в размере до 72 евро за билет, чтобы покрыть расходы в рамках новой системы квоты на вредные выбросы в ЕС.
Об этом Lufthansa сообщила 25 июня.
Доплата будет касаться билетов, забронированных с 26 июня, и рейсов, вылетающих из европейских стран. В зависимости от расстояния путешествия она составит от 1 до 72 евро.
«Группа авиакомпаний не сможет самостоятельно нести дополнительные расходы, которые будут последовательно расти и связаны с регуляторными требованиями, в ближайшие годы», – говорится в пресс-релизе Lufthansa.
Там добавили, что доплата пойдет на возмещение стоимости квот на выбросы для авиационного транспорта, введенных Евросоюзом, которые вступят в силу в этом и следующем году.
В состав группы Lufthansa входят такие перевозчики, как Eurowings, Swiss, Austrian и Brussels Airlines.