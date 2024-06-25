Население Германии оказалось меньше, чем предполагалось 25.06.2024, 20:17

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На 2 миллиона.

Численность населения Германии оказалась меньше, чем предполагалось ранее. Согласно данным последней переписи, которая была проведена в 2022 году и результаты которой обнародованы во вторник, 25 июня, в стране проживает около 82,7 млн человек — примерно на 1,6 процента меньше, чем цифра, которую называло в январе в своей оценке Федеральное статистическое ведомство: 84,7 млн.

Наибольшее расхождение между ожидавшимся числом жителей и реальным оказалось в Кельне - 5,6 процента, тем не менее этот город на западе Германии остается миллионником. А самое меньшее отклонение в показателях численности населения среди крупных городов зафиксировано в Мюнхене — там на момент проведения переписи в мае 2022 года проживало на два процента меньше жителей, чем рассчитывали статистики.

Только в федеральных землях Бремен и Саар численность населения в мае 2022 года была больше, чем предполагалось ранее — соответственно на 1,9 и 1,8 процента.

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