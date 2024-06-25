Польша сыграла вничью с Францией в матче Евро – 1:1 25.06.2024, 21:09

Оба гола были забиты с пенальти.

Сборная Франции сыграла вничью с командой Польши в последнем матче группового этапа чемпионата Европы.

Матч в Дортмунде завершился со счетом 1:1. Счет на 56-й минуте с пенальти открыл Килиан Мбаппе, который пропустил предыдущую встречу с голландцами из-за перелома носа.

Французы впервые за три матча забили сами — в первой игре с Австрией (1:0) они победили благодаря автоголу, а с Нидерландами сыграли нулевую ничью.

Мбаппе впервые забил в матче чемпионата Европы.

Поляки сравняли счет на 79-й минуте — со второй попытки пенальти реализовал Роберт Левандовски.

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