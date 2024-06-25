В Дубае построят «ливневку» за $8 миллиардов

В Дубае построят «ливневку» за $8 миллиардов1
- 25.06.2024, 22:09
- 1,286
Реализация проекта уже началась.
В Дубае намерены построить систему ливневой канализации, направив на это 30 млрд дирхамов (порядка $8,1 млрд). Об этом в соцсети Х объявил эмир Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид Аль-Мактум.
«Ливневка» охватит все районы Дубая и будет поглощать более 20 млн кубометров воды в день.
Реализация проекта уже началась, строительство будет вестись поэтапно и завершится в 2033 году.
Как отметил эмир Дубая, это будет самый крупный проект по сбору дождевой воды в одну систему в регионе. «Он будет служить Дубаю следующие сто лет. (…) И повысит готовность эмирата противостоять будущим климатическим вызовам», - подчеркнул шейх Мохаммед.
Напомним, в апреле этого года Дубай пережил рекордные в своей современной истории ливни. Они привели к повсеместному транспортному коллапсу, закрытию государственных и образовательных учреждений. Столь значительные последствия затопления в Дубае эксперты объясняли отсутствием ливневой канализации в городе.
Сильные дожди затронули и другие соседние государства, в том числе Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию.