В Дубае построят «ливневку» за $8 миллиардов 1 25.06.2024, 22:09

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Реализация проекта уже началась.

В Дубае намерены построить систему ливневой канализации, направив на это 30 млрд дирхамов (порядка $8,1 млрд). Об этом в соцсети Х объявил эмир Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид Аль-Мактум.

«Ливневка» охватит все районы Дубая и будет поглощать более 20 млн кубометров воды в день.

Реализация проекта уже началась, строительство будет вестись поэтапно и завершится в 2033 году.

Как отметил эмир Дубая, это будет самый крупный проект по сбору дождевой воды в одну систему в регионе. «Он будет служить Дубаю следующие сто лет. (…) И повысит готовность эмирата противостоять будущим климатическим вызовам», - подчеркнул шейх Мохаммед.

Напомним, в апреле этого года Дубай пережил рекордные в своей современной истории ливни. Они привели к повсеместному транспортному коллапсу, закрытию государственных и образовательных учреждений. Столь значительные последствия затопления в Дубае эксперты объясняли отсутствием ливневой канализации в городе.

Сильные дожди затронули и другие соседние государства, в том числе Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию.

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