Совет Европы избрал генсека
- 26.06.2024, 6:07
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Им стал швейцарский политик.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во вторник, 25 июня, избрала нового генерального секретаря организации – им стал швейцарский политик, бывший председатель Федерального совета Швейцарии Ален Берсе.
Об этом сообщила пресс-служба ПАСЕ.
Берсе избрали во втором раунде голосования за пост генерального секретаря Совета Европы, он набрал минимально необходимый 121 голос делегатов ПАСЕ.
Всего на должность претендовали три кандидата: Берсе, бывший министр культуры Эстонии Индрек Саар и еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
В первом туре голосования швейцарец также был фаворитом и заручился поддержкой 92 национальных делегатов в Парламентской ассамблее. Саар получил 79 голосов, а Рейндерс – 70.
Для Рейндерса это вторая попытка побороться за пост генсека СЕ: в 2019 году он проиграл на выборах Марии Пейчинович-Бурич.