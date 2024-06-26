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Дрон уничтожил военную базу РФ в Белгородской области

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  • 26.06.2024, 7:49
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Дрон уничтожил военную базу РФ в Белгородской области

В 25 км от границы с Украиной.

25 июня беспилотник атаковал здание школы в Белгородской области РФ, в котором базировались российские военные. Об этом сообщило российское медиа ASTRA.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дрон-камикадзе сдетонировал в школе в селе Мощеное Яковлевского городского округа — в 25 км от границы с Украиной. Заведение давно не функционирует по назначению.

«В селе Мощеное в результате прилета полностью сгорело здание бывшей школы», — написал он.

Источники сообщили журналистам, что в результате детонации и последующего пожара погиб один военнослужащий, еще один пострадал. Кроме того, из-за прилета, пожара и возможной дальнейшей детонации из ближайших домов пришлось эвакуировать 200 человек.

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