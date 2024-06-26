закрыть
26 июня 2024, среда, 9:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У известного Z-пропагандиста обнаружили опухоль мозга

  • 26.06.2024, 8:03
  • 8,602
У известного Z-пропагандиста обнаружили опухоль мозга
Борис Корчевников

Его состояние резко ухудшилось после операции.

Состояние российского пропагандиста Бориса Корчевникова резко ухудшилось после операции на мозге. Об этом сообщает российское издание МК.

По словам журналистов, 9 лет назад у пропагандиста канала «Россия-1» была диагностирована опухоль мозга. Врачи провели несколько хирургических вмешательств, которые вызвали серьезные осложнения. СМИ уточняют, что в последнее время Корчевников сильно похудел и почти потерял слух.

Серьезные проблемы со слухом источники подтверждали и ранее. Однако несмотря на проблемы со здоровьем, последние годы пропагандист активно работал на кремлевских каналах, обвиняя Украину и поддерживая оккупационную войну РФ.

Корчевников, которому сейчас 41 год, дал редкое интервью, в котором признался в собственных проблемах. Усугубление состояния здоровья и почти полная потеря слуха сделали работу на российском ТВ невозможной. В своих социальных сетях он регулярно публикует фотографии с российскими оккупантами из окопов.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский