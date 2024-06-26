У известного Z-пропагандиста обнаружили опухоль мозга
- 26.06.2024, 8:03
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Его состояние резко ухудшилось после операции.
Состояние российского пропагандиста Бориса Корчевникова резко ухудшилось после операции на мозге. Об этом сообщает российское издание МК.
По словам журналистов, 9 лет назад у пропагандиста канала «Россия-1» была диагностирована опухоль мозга. Врачи провели несколько хирургических вмешательств, которые вызвали серьезные осложнения. СМИ уточняют, что в последнее время Корчевников сильно похудел и почти потерял слух.
Серьезные проблемы со слухом источники подтверждали и ранее. Однако несмотря на проблемы со здоровьем, последние годы пропагандист активно работал на кремлевских каналах, обвиняя Украину и поддерживая оккупационную войну РФ.
Корчевников, которому сейчас 41 год, дал редкое интервью, в котором признался в собственных проблемах. Усугубление состояния здоровья и почти полная потеря слуха сделали работу на российском ТВ невозможной. В своих социальных сетях он регулярно публикует фотографии с российскими оккупантами из окопов.