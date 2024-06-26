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ISW: Россия создала еще одну армию для переброски в Украину

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  • 26.06.2024, 8:08
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ISW: Россия создала еще одну армию для переброски в Украину

Названо направление.

Россия могла сформировать еще одну общевойсковую армию для развертывания в Украине. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 25 июня говорится, что речь идет о 51-й армии, которой подчинили 9-ю мотострелковую бригаду.

Сообщается, что представитель Оперативно-тактической группировки войск «Харьков» Юрий Повх заявил, что оккупанты хотят перебросить на Харьковское направление 9-й мотострелковую бригаду 51 армии.

По его словам, россияне перебросили на Харьковское направление подразделения из Херсонской области и других участков фронта.

Кроме того, представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» подполковник Назар Волошин также заявил, что войска РФ хотят перебросить части 155-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) и «9-й мотострелковой бригады 51-й армии» на Харьковское направление. Это нужно, чтобы компенсировать тяжелые потери.

По словам аналитиков, российская армия сейчас проходит масштабные реформы, включая создание новых общевойсковых соединений армейского уровня. Российские военные перебросили части 155-й бригады морской пехоты и 9-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус так называемой «ДНР») с запада и юго-запада от Донецка на Харьковское направление.

«Ссылки украинских источников на «51-ю армию» могут служить ранним индикатором того, что Россия сформировала еще одну общевойсковую армию для развертывания. в Украину», — сказано в отчете.

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