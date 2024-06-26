На руднике «Уралкалия» в Соликамске произошла вспышка метана 26.06.2024, 8:33

Эвакуированы около 200 человек.

На руднике «Уралкалия» в российском Соликамске произошла вспышка метана, пострадали два человека, сообщает «РБК Пермь».

В компании сообщили, что задействовали план действий по локализации и ликвидации последствий аварий, персонал выведен на поверхность. Производственные объекты работают в обычном режиме.

Источник «112» уточняет, что инцидент произошел на глубине 400 м. Пострадали двое рабочих рудника — у них сильнейшие ожоги, им оказывается медпомощь. Из шахты были эвакуированы около 200 человек.

«Уралкалий» — один из крупнейших в мире производителей хлористого калия. Компания основана в 1934 году, является «дочкой» АО «ОХК «Уралхим». Ее производственные мощности расположены в Соликамске и Березниках в Пермском крае. По итогам 2021 года чистая выручка «Уралкалия» составила $3,48 млрд.

В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили «РБК Пермь», что после инцидента в городскую больницу города госпитализированы двое пострадавших с ожогами различной степени тяжести. Пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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