На руднике «Уралкалия» в Соликамске произошла вспышка метана
- 26.06.2024, 8:33
Эвакуированы около 200 человек.
На руднике «Уралкалия» в российском Соликамске произошла вспышка метана, пострадали два человека, сообщает «РБК Пермь».
В компании сообщили, что задействовали план действий по локализации и ликвидации последствий аварий, персонал выведен на поверхность. Производственные объекты работают в обычном режиме.
Источник «112» уточняет, что инцидент произошел на глубине 400 м. Пострадали двое рабочих рудника — у них сильнейшие ожоги, им оказывается медпомощь. Из шахты были эвакуированы около 200 человек.
«Уралкалий» — один из крупнейших в мире производителей хлористого калия. Компания основана в 1934 году, является «дочкой» АО «ОХК «Уралхим». Ее производственные мощности расположены в Соликамске и Березниках в Пермском крае. По итогам 2021 года чистая выручка «Уралкалия» составила $3,48 млрд.
В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили «РБК Пермь», что после инцидента в городскую больницу города госпитализированы двое пострадавших с ожогами различной степени тяжести. Пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.
Обстоятельства произошедшего выясняются.