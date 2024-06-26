Путин помиловал самых отъявленных серийных убийц и маньяков 26.06.2024, 8:59

Кто уже засветился на войне в Украине, а кто еще ждет отправки.

Россия отправила воевать против украинцев десятки тысяч осужденных преступников, которые подписали контракт с МО РФ. Однако, несмотря на заявления, что на свободу не выйдут особо опасные из них, реальность оказалась иной. Путин помиловал даже серийных убийц и маньяков, на счету которых множество человеческих жизней.

Кто из них уже оказался в зоне боевых действий в Украине, а кто только собирается, говорится в материале OBOZ.UA.

Маньякам – «зеленый свет»

Вербовку осужденных преступников по зонам сначала вел Евгений Пригожин и его головорезы из так называемой ЧВК «Вагнер», затем дело перешло в руки минобороны РФ. Зекам, заключившим контракт, обещали помилование, хорошие выплаты и свободу после полугода службы. Если, конечно, они выживут на войне в Украине.

Спустя время некоторые условия изменились, однако это нисколько не уменьшило желания убийц и насильников наконец-то вырваться из своих камер.

А в марте 2024 года Путин подписал закон, уточняющий механизм освобождения от уголовной ответственности «участников СВО». Согласно ему исключением являются только подозреваемые, обвиняемые или отбывающие наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, а также против конституционного строя и безопасности России. То есть с этого момента Кремль уже официально дал особо опасным убийцам «зеленый свет».

Кто уже засветился в Украине

Информацию о воюющих в рядах российских оккупантов в РФ стараются лишний раз не афишировать, однако информация все же просачивается в сеть. Так, на днях стало известно, что среди вышедших из-за решетки оказался и «зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко.

Он – бывший сотрудник органов внутренних дел. Первое убийство он совершил в 1993 году, за которое отсидел девять лет (вышел из колонии по УДО на полтора года раньше). В результате охоты маньяка в Москве и Подмосковье были убиты еще пять женщин и ранены десять.

Юрий Гриценко убил по меньшей мере шесть женщин.

Источник: росСМИ

Гриценко должен был освободиться из мордовской исправительной колонии летом этого года после того, как отсидит полный срок – 22 года. Но, как выяснилось, маньяк уже в сентябре 2023 года был в рядах спецотряда «Шторм Z». Причем на войну попросился сам.

В штурмовики 62-летнего маньяка не взяли по состоянию здоровья, но для санитарно-эвакуационного взвода Гриценко оказался пригоден.

Эта новость вызвала волну гнева у россиян. «А потом не удивляйтесь, когда в городах и поселках, находящихся вблизи боевых действий, исчезают женщины и девушки», «Конечно, попросился, законно можно убивать», «Такие пожизненно должны сидеть и быть изолированы от общества хоть на войне, хоть где», «Осталось еще его героем сделать, а потом эта мразь превратится из маньяка в «защитника», будет по улицам ходить», – пишут они.

Весной 2024 года многих потрясло фото встретившихся на войне в Украине двух маньяков – это Дмитрий Малышев и Александр Масленников.

Волгоградец Малышев свое первое преступление совершил десять лет назад. Он сначала убил своего знакомого – уроженца Таджикистана, а потом вырезал его сердце, зажарил с овощами и съел. Весь процесс при этом снимал на видео. Также Малышев успел в составе ОПГ убить двух местных бизнесменов и забрать их имущество.

Будущего российского «героя» отправили за решетку на 25 лет, но он не отсидел и половины срока – в прошлом октябре подписал контракт с МО РФ и отправился убивать украинцев. Причем Малышев заявил, что отправился на войну «во имя сохранения традиционных российских ценностей».

Известно, что он был тяжело ранен и лечился в госпитале. Отправился ли он затем снова на фронт – неизвестно, но жители его родного города очень боятся возвращения «героя».

Его земляк Александр Масленников, который в 2017 году в г. Волжский Волгоградской области убил и расчленил двух девушек, был приговорен к 22 годам, но в итоге также отправился воевать в рядах российских оккупантов.

Маньяки Дмитрий Малышев и Александр Масленников встретились на войне.

Источник: росСМИ

Среди помилованных Путиным оказался и людоед-сатанист Николай Оголобяк, осужденный по делу о ритуальных убийствах четырех девушек из Ярославской области в 2008 году. Он и его друзья по сатанинскому кружку своих жертв-подростков расчленяли и съедали части их тел.

Оголобяк был осужден на 20 лет и должен был выйти из колонии только в 2030-м, но для участия в «СВО» его выпустили в 2023 году. Он также служил в отряде «Шторм Z», был тяжело ранен и уже в ноябре того же года вернулся в родной Ярославль. Местные жители были шокированы таким поворотом, а соседи чуть не устроили бунт.

Людоед-сатанист Николай Оголобяк вернулся с войны и снова совершил преступление.

Источник: росСМИ

А сейчас Николай Оголобяк снова находится за решеткой: его обвиняют в сбыте наркотиков. На заседании суда 18 июня он улыбался, а затем стал жаловаться на плохое самочувствие. В итоге заседание перенесли.

Сахалинский людоед-рецидивист Денис Горин, убивший четырех человек, также оказался в рядах российских оккупационных войск.

В 2003 году он был впервые осужден за убийство и глумление над телом убитого и приговорен к 10 годам строгого режима. За образцовое поведение Горина освободили условно-досрочно и в 2010 г. он вышел на свободу. Практически сразу после этого он убил мужчину и срезал с тела мясо, которое впоследствии съел... В 2011 году Денис Горин вместе с родным братом жестоко избили человека, а затем добили ножом. Эти же двое в январе 2012 г. зарезали еще одного мужчину.

В итоге суд приговорил убийцу к 22 годам исправительной колонии особого режима. Но уже осенью 2023 года Горин выложил в сеть свое фото – в военной форме с Z-чебурашкой на рукаве.

Кандидаты на отправку

Среди тех, кто может в недалеком будущем отправиться на войну в Украине, называют даже «политеховского маньяка» Виталия Манишина, которого обвиняют в убийстве 11 девушек, однако следствие считает, что жертв было больше.

Более 20 лет маньяк оставался безнаказанным, и вот только весной этого года дело было передано в суд.

Первое преступление Манишин, бывший чиновник, совершил еще в 1989 году, а остальных девушек убил в 1999 и 2000 гг., среди них были шесть несовершеннолетних абитуриенток Алтайского государственного технического университета. Манишин рассказывал своим жертвам при знакомстве, что может помочь с поступлением и дальнейшим обучением, завязывал знакомство, а затем насиловал и убивал.

Экспертизы признали маньяка вменяемым и говорят, что он уже выразил желание отправиться «на СВО». Однако сколько продлится суд – пока неизвестно, в деле насчитывается много томов.

Более реальный шанс выйти из-за решетки у бывшего курсанта российского МЧС Евгения Анисифорова. В апреле 2024 года суд признал его виновным в изнасиловании и убийстве в Железногорске (Красноярский край) 16-летней девушки и дал ему 21 год.

За плечами Анисифорова есть как минимум еще одно изнасилование и кражи. Причем следователи за глаза называли его серийным маньяком, который почти год хранил вещи своей жертвы.

Во время приговора убийца улыбался. А сразу после оглашения попросился «на СВО», чтобы «искупить вину».

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