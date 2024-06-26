Дроны атаковали радиотехническую бригаду особого назначения под Вязьмой
- 26.06.2024, 9:13
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Смоленская область РФ подверглась атаке двух беспилотников, сообщил губернатор Василий Анохин.
Известно, что попытка атаки произошла в районе четырех утра: два БПЛА были направлены на военные объекты в Вяземском районе, написал 26 июня Смоленск-i.Ru.
«Противник пытался атаковать военные объекты, расположенные в Вяземском районе. Силами ПВО дроны были подавлены. Жертв и разрушений нет», — написал губернатор и попросил местных жителей при обнаружении частей БПЛА не приближаться к ним и вызывать экстренные службы.
23 июня Анохин сообщал о работе ПВО над Смоленском и Ярцево, а утром 22 июня — о попытке двух БПЛА атаковать военный объект в Смоленском районе.
Отметим, что около Вязьмы (217 км от Москвы) базируется 82-я отдельная радиотехническая бригада особого назначения.
В ее состав входит два батальона — синхронного пеленгования и связи, а также роты материального и технического обеспечения.