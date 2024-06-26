ВСУ показали разгром баз РФ в Белгородской области

ВСУ показали разгром баз РФ в Белгородской области1
- 26.06.2024, 10:34
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Момент удара попал на видео.
Украинские защитники продолжают уничтожать боевую технику и личный состав оккупанта на вражеской территории. В этот раз они показали поражение места базирования врага в Белгородской области.
Об этом говорится в РУБПАК Sky Lords. Военные отмечают, что теперь это «обычное утро в БНР».
«Горит сарай, гори и дом. Спонсор поражения места рассредоточения живой силы противника – сообщество Стерненко», – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь с 24 на 25 июня россияне пожаловались на массированную атаку на Белгород и Белгородский район. Там раздавались взрывы, работала враждебная ПВО, однако есть и информация о попадании.