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ВСУ разгромили бронегруппу россиян под Георгиевкой

  • 26.06.2024, 12:47
  • 1,244
ВСУ разгромили бронегруппу россиян под Георгиевкой

На видео показали, что осталось от колонны.

В Донецкой области возле Георгиевки украинские десантники разбили бронегруппу россиян и взяли пленных. В 46-й отдельной аэромобильной бригаде рассказали, что им удалось обезвредить всю технику оккупантов, которую на этот раз отправило на штурм российское командование.

«Все коробочки, двигавшиеся на позиции 46-й бригады десантно-штурмовых войск, сразу стали металлоломом. Не убежала ни одна», – рассказали десантники.

На поле боя остались три танка, один бронетранспортер «МТ-ЛБ» и одна боевая машина пехоты БМП. Россияне увешали всю бронетехнику защитными решетками, которые должны были останавливать ударные беспилотники. Однако именно ударные FPV-беспилотники десантников стали оружием, поражавшим российскую бронетехнику.

Также для прохода через украинские минные поля на танки установили каточные тралы «КМТ-6».

Принцип работы трала основывается на выталкивании мин из-под земли и отбрасывании их за пределы проекции гусениц. Из взвода штурмовиков 8 оккупантов были ликвидировали и еще 14 получили ранения, часть сбежала с поля боя. Также 4 российских военных решили сдаться в плен украинским десантникам.

«Благоразумными стали четверо оккупантов, добровольно оказавшись в нашем плену и пополнив обменный фонд Сил обороны», – рассказали десантники.

Георгиевка находится к западу от Марьинки, поэтому через село лежит дорога на Курахово – один из ключевых центров обороны ВСУ в Донецкой области. Это не первая попытка оккупантов прорваться возле этого населенного пункта. Еще в начале июня десантники останавливали атаки российских бронегрупп в направлении Георгиевки.

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