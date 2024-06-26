Политолог: Давление на Лукашенко будет нарастать 2 26.06.2024, 13:16

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Но решение будет принимать Москва.

Прекратятся ли атаки нелегалов на польско-белорусской границе?

Политический аналитик Александр Фридман в комментарии «Зеркалу» обращает внимание, что заявление о готовности к переговорам с Польшей министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник озвучил после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Фридман считает, что для разрешения кризиса на белорусско-польской границе Китай будет оказывать давление не на Минск, а на Москву. По его словам, это более эффективно, так как кризис на границе был инспирирован Россией. Но в состоянии ли Пекин повлиять на Минск, а тем более на Москву?

— Я думаю, Дуда объяснил Си, что может произойти, и Китаю закрытие белорусско-польской границы не выгодно по экономическим причинам, — уверен аналитик. — Но непонятно, насколько Россия будет пытаться и дальше использовать мигрантов для дестабилизации ситуации в Европе. Даже если Китай выразит свое недовольство и покажет, что ему это не нравится, может оказаться, что геополитические амбиции Путина сильнее. Кроме того, и Лукашенко, и Путину будет очень неприятно выглядеть политиками, спасовавшими перед Польшей, ее угрозами и ультиматумами. То есть давление будет нарастать, но какое решение будет принято в итоге в Москве, пока судить трудно.

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