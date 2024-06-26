Секретарь Совбеза Армении: Россия захватила Нагорный Карабах 2 26.06.2024, 14:06

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А потом передала его Азербайджану.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что без разрешения России «войны бы не было», сообщает «Арменпресс».

«Это произошло, когда мы полностью зависели от России. Россия пришла, отобрала у нас Нагорный Карабах, вернула его Азербайджану, потом ушла, вот и вся реальность. Я утверждаю, что Россия захватила Нагорный Карабах. Без разрешения России войны бы не было», — сказал он.

Григорян также сообщил, что военно-техническое сотрудничество Армении и России упало с 96% до менее 10% и, по его словам, это «было решение и выбор России» и обвинил Москву в отказе от поставок по контрактам 2021 и 2022 годов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил выход Армении из ОДКБ, объяснив это тем, что как минимум две страны объединения, по его словам, создали имитацию поддержки Армении, но участвовали в подготовке войны против нее. Позднее он назвал одну из этих стран — Беларусь, и заявил, что ни он, ни какой-либо другой чиновник не посетит нашу страну, пока у власти Александр Лукашенко.

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