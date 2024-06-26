ВСУ контратаковали и выбили россиян из микрорайона «Канал» в Часовом Яру
- 26.06.2024, 14:21
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Оккупантов отбросили еще на одном участке.
Вооруженные силы Украины смогли контратаковать россиян в районе города Часов Яр на Покровском направлении. Им удалось выбить ВС РФ из микрорайона «Канал» на подступах к городу. Об этом сообщает немецкое издание BILD.
Как объясняет аналитик издания Юлиан Рёпке, бои за город продолжаются уже несколько месяцев. Населенный пункт расположен на холмах и его отделяет от ВС РФ канал «Северский Донец — Донбасс», на востоке за каналом расположен жилой микрорайон «Канал».
«Ранее ВС РФ пытались обойти его с флангов и атаковать непосредственно. На какое-то время им удалось занять разрушенные здания. Но теперь ВСУ контратаковали и выбили россиян оттуда. Украинская армия отбила несколько улиц в микрорайоне «Канал» в Часовом Яру», — сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.
Он также добавил, что планы оккупантов провалились и в Калиновке, что к северу от микрорайона «Канал». Ранее россияне смогли захватить населенный пункт и подошли к каналу «Северский Донец — Донбасс», но потом Силы обороны их оттуда отбросили.