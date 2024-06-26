закрыть
26 июня 2024, среда, 14:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ контратаковали и выбили россиян из микрорайона «Канал» в Часовом Яру

  • 26.06.2024, 14:21
  • 1,340
ВСУ контратаковали и выбили россиян из микрорайона «Канал» в Часовом Яру

Оккупантов отбросили еще на одном участке.

Вооруженные силы Украины смогли контратаковать россиян в районе города Часов Яр на Покровском направлении. Им удалось выбить ВС РФ из микрорайона «Канал» на подступах к городу. Об этом сообщает немецкое издание BILD.

Как объясняет аналитик издания Юлиан Рёпке, бои за город продолжаются уже несколько месяцев. Населенный пункт расположен на холмах и его отделяет от ВС РФ канал «Северский Донец — Донбасс», на востоке за каналом расположен жилой микрорайон «Канал».

«Ранее ВС РФ пытались обойти его с флангов и атаковать непосредственно. На какое-то время им удалось занять разрушенные здания. Но теперь ВСУ контратаковали и выбили россиян оттуда. Украинская армия отбила несколько улиц в микрорайоне «Канал» в Часовом Яру», — сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Он также добавил, что планы оккупантов провалились и в Калиновке, что к северу от микрорайона «Канал». Ранее россияне смогли захватить населенный пункт и подошли к каналу «Северский Донец — Донбасс», но потом Силы обороны их оттуда отбросили.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пророчество Путина о самом себе
Пророчество Путина о самом себе Андрей Зубов
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников