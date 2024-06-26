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Уникальный случай: бойцы ВСУ сбили вражеский дрон из 25-мм пушки на БМП Bradley

  • 26.06.2024, 14:56
Уникальный случай: бойцы ВСУ сбили вражеский дрон из 25-мм пушки на БМП Bradley

Видеофакт.

Украинские защитники, которые входили в экипаж боевой машины пехоты Bradley, сбили на Покровском направлении вражеский FPV-дрон из 25-мм пушки M242 Bushmaster. Об этом сообщила 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

«Уникальный случай! Экипаж БМП Bradley сбил вражеский FPV-дрон из пушки Bushmaster. Воины 47 ОМБр пошли на опережение и не позволили поразить американскую машину», — говорится в подписи к видео.

На видео видно, что вражеский дрон подлетает к БМП, в которой находятся украинские бойцы. Наводчик увидел российский FPV-дрон в прицеле тепловизора и открыл огонь на поражение.

Как отметили эксперты портала Militarnyi, огонь велся обычными 25-мм боеприпасами без функции воздушного подрыва.

«Благодаря высокому мастерству оператора вооружения Bradley, высокоманевренная и малогабаритная цель была уничтожена за минимальное количество выстрелов», — говорится в материале журналистов.

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