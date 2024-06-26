ВСУ уничтожили редкий российский разведывательно-огневой комплекс 1 26.06.2024, 15:03

2,978

Он предназначен для дистанционного минирования.

Силы обороны Украины уничтожили редкий российский инженерный разведывательно-огневой комплекс «Земледелие», сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Данная система обеспечивает дистанционное минирование на расстояниях 5-15 км. Одна такая система может поставить до 7 тысяч противопехотных мин», - отметил он.

По информации эксперта, за все время полномасштабного вторжения в Украину было верифицировано уничтожение всего двух таких комплексов: «Причем последний фиксировался год назад, 22 июня 2023-го. Что же, после длительного перерыва счет продолжает вестись».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com