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ВСУ уничтожили редкий российский разведывательно-огневой комплекс

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  • 26.06.2024, 15:03
  • 2,978
ВСУ уничтожили редкий российский разведывательно-огневой комплекс

Он предназначен для дистанционного минирования.

Силы обороны Украины уничтожили редкий российский инженерный разведывательно-огневой комплекс «Земледелие», сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Данная система обеспечивает дистанционное минирование на расстояниях 5-15 км. Одна такая система может поставить до 7 тысяч противопехотных мин», - отметил он.

По информации эксперта, за все время полномасштабного вторжения в Украину было верифицировано уничтожение всего двух таких комплексов: «Причем последний фиксировался год назад, 22 июня 2023-го. Что же, после длительного перерыва счет продолжает вестись».

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