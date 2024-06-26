ВСУ уничтожили редкий российский разведывательно-огневой комплекс

ВСУ уничтожили редкий российский разведывательно-огневой комплекс1
- 26.06.2024, 15:03
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Он предназначен для дистанционного минирования.
Силы обороны Украины уничтожили редкий российский инженерный разведывательно-огневой комплекс «Земледелие», сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
«Данная система обеспечивает дистанционное минирование на расстояниях 5-15 км. Одна такая система может поставить до 7 тысяч противопехотных мин», - отметил он.
По информации эксперта, за все время полномасштабного вторжения в Украину было верифицировано уничтожение всего двух таких комплексов: «Причем последний фиксировался год назад, 22 июня 2023-го. Что же, после длительного перерыва счет продолжает вестись».