В Китае «заботливый» вор украл у фирмы часы и ноутбук и оставил записку с советами для директора 2 26.06.2024, 15:23

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О чем в ней говорилось?

Мужчина в Шанхае обокрал местную фирму и оставил записку с советами для директора и своим номером телефона, чтобы его могли найти. Об этом пишет South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Санг проник в офис, забравшись по стене здания. Из помещения он украл только наручные часы и ноутбук MacBook от Apple. При этом всю остальную технику в офисе, мобильные телефоны и ноутбуки, он сложил на одном из столов. Под устройствами он оставил записку.

«Уважаемый директор, я взял наручные часы и ноутбук. Вам нужно улучшить свою противокражную систему. Я не забрал все телефоны и ноутбуки, опасаясь, что это может навредить вашему бизнесу», — говорилось в ней.

В конце записки вор оставил свой номер телефона и попросил связаться с ним, если владелец техники хочет ее вернуть.

Неизвестно, звонил ли директор фирмы вежливому вору, но отмечается, что его нашли благодаря камерам наблюдения. Мужчину задержали в поезде, который отправлялся из Шанхая. У него при себе были украденные вещи. Сейчас он находится под стражей.

Отмечается, что пользователи китайских соцсетей умилились его манерам. Некоторые назвали его вежливым и добрым, другие шутили, что вместо того, чтобы советовать фирме усилить безопасность ему стоило бы улучшить свои навыки бегства.

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